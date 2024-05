Ambrosini dubbioso: «Perché il Milan non ha preso in considerazione Conte? Per l'aspetto economico ma...»

Ambrosini dubbioso: «Perché il Milan ha preso in considerazione Conte? Per l’aspetto economico ma…». Le parole dell’ex rossonero

L’ex calciatore del Milan Ambrosini ha parlato a DAZN per analizzare la scelta del nuovo allenatore. In particolare si è soffermato su Conte.

PAROLE – «Perché il Milan non ha mai preso in considerazione Conte? Per tutto quello che abbiamo detto prima e penso anche un discorso economico. Nel senso, adesso non so le cifre quali possono essere dell’uno e dell’altro, ma indubbiamente l’aspetto economico ma il fatto che scegli un allenatore per dei principi chiari. Quando parlo di coerenza parlo di quello»