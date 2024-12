Ambrosini dopo Milan Genoa: «Smarrita la forza di questa squadra, poi c'è stata anche sfortuna...»

Le dichiarazioni dell’ex Milan Massimo Ambrosini dopo il pareggio per 0-0 dei rossoneri a San Siro contro il Genoa

Le dichiarazioni dell’ex Milan Massimo Ambrosini dopo il pareggio per 0-0 dei rossoneri contro il Genoa.

PAROLE – « Secondo me il Milan ha avuto troppa poca voglia di vincere questa partita. La sensazione è che in questo momento ci sia poca energia, poco entusiasmo, poco slancio. Quindi, insomma, sono stati anche sfortunati, avevano avuto l’opportunità con Morata, due occasioni grosse. Però in generale la sensazione, anche allo stadio, è che si sia smarrito un po’ di quell’energia, di quella forza, che questa squadra aveva».