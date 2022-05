Ambrosini: «Leao difficilmente marcabile? No, è proprio immarcabile». Le parole dell’ex rossonero

Massimo Ambrosini analizza Verona-Milan nel post partita di DAZN.

«Il Milan ha vinto con la qualità dei propri giocatori e con la loro fisicità. I rossoneri si stanno aggrappando a Leao, che ormai è diventato un fattore determinante. Se è difficilmente marcabile? E’ veramente immarcabile. Un difensore sa che lui fa un certo tipo di giocata, ma non lo fermano. Il Milan ha iniziato bene, poi il Verona è andato avanti, ma i rossoneri restano sempre in partita, non li vedi mai uscire dalla partita».