Amadeus: «Stimo il Milan per il tipo di gioco e l’umiltà dell’allenatore»

Amadeus, tifoso nerazzurro, si prepara alla sfida scudetto contro la Juventus, senza però dimenticare il Milan ed il Derby di Coppa

UN BANCO DI PROVA- «Le gare contro la Juve in campionato e il Milan in Coppa Italia rappresentato in banco di prova di tutto l’anno, e saranno il pronostico, per poter affermare o meno, se l’Inter quest’anno vincerà lo scudetto. Se noi dovessimo vincere due gare, difficili ma non impossibili, potremo dire che stiamo raggiungendo l’obiettivo scudetto che la società si è prefissata, in caso contrario sarà una débacle che costerà il titolo di campioni (…). Non credo alle voci da bar che dicono che la Juventus non è più la stessa, penso sia una delle squadre più forti».

POI IL MILAN- «Poi ce la vedremo con il Milan, una squadra che stimo per il tipo di gioco che sta dimostrando, così come ammiro l’umiltà e la capacità del suo allenatore he trasmette alla squadra una tranquillità incredibile».