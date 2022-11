Alvini sul Milan: «Vogliamo essere all’altezza della gara cercando di migliorare i difetti che abbiamo». Le parole del tecnico della Cremonese

Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza stampa stampa alla vigilia del match tra Cremonese e Milan e dell’importanza della sfida contro i rossoneri. Ecco le parole del tecnico della formazione grigiorossa:

«Giocare la partita di domani è prima di tutto un piacere per Cremona, che riceve una squadra come il Milan. Vogliamo essere all’altezza della gara cercando di migliorare i difetti che abbiamo. È questo il percorso che voglio fare. Domani giochiamo contro una grandissima squadra, non possiamo regalare certe situazioni che stiamo sbagliando. In uno contro uno il Milan ti viene a prendere e dobbiamo capire come giocarcela in attacco, se con una punta o due»