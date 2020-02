Alvin: «Van Basten idolo, Milan-Messina emozione pazzesca»

Alvin, intervistato da Milan Tv, ha parlato della propria passione per il Milan e i propri ricordi di tifoso milanista

Alvin, intervistato da Milan Tv, ha parlato della propria passione per il Milan e i propri ricordi di tifoso milanista: «Tifo il Milan perché mio padre ha sempre tifato Milan. Non è mai stato un tifoso sfegatato ma mi ha insegnato la passione per questi colori».

Sul suo calciatore preferito da piccolo: «Credo sia un trittico, Van Basten, Rijkaard e Gullit».

Su una partita per lui indimenticabile: «Quella in cui ho presentato i calciatori quando lavoravo per 105, era un Milan-Messina, emozione pazzesca».