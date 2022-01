Alvarez Milan: l’agente del giocatore è atteso a Milano

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan continua a monitorare la situazione legata ad Alvarez. Il suo agente è atteso a Milano come confermato da Laudisa sui social

Il Milan continua a monitorare la situazione legata ad Alvarez. Il suo agente è atteso a Milano come confermato da Laudisa sui social:

«L’attaccante del River Plate, premiato come miglior giocatore del continente da El Pais, ha stupito tutti. E’ un giocatore molto forte che sta intrigando sia il Manchester United sia l’Atletico Madrid. Il suo agente, dopo gli incontri con questi due club, avrà in programma un incontro a Milano. Ma sarà solo uno o due? Perchè sia Inter che Milan si sono interessate al giocatore seguendolo da vicino. Gli osservatori milanisti sono stati tempestivi così come Baccin dell’Inter. Il talento del River Plate ha un occhio di riguardo per le milanesi con entrambe che pensano a lui per l’estate. Il giocatore ha un contratto che scade a dicembre 2022 e potrebbe essere un affare molto vantaggioso»