Altobelli: «Lukaku anche con Inzaghi sarà dominante. Ecco come giocherà»

Altobelli ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Romelu Lukaku e dell’Inter. Le sue parole.

LUKAKU – «Conosciamo tutti il valore di Lukaku, che è un grande uomo e un grande professionista prima di tutto, e poi un super campione, uno dei più forti attaccanti al mondo. Il lavoro che fa per la squadra è straordinario: è un punto di riferimento difficile da marcare per gli avversari, segna tanto e fa segnare anche i compagni. Questo modo di pensare prima alla squadra e poi a se stesso lo rende speciale rispetto ad altri fuoriclasse. E credo che in tutto ciò che fa ci sia sempre un messaggio positivo, per la squadra, per i tifosi e per gli appassionati di calcio».

PASSARE DA CONTE A INZAGHI – «Problema? Assolutamente no. Permettetemi intanto di dire che Conte ha fatto un lavoro straordinario, dimostrando ancora una volta di essere un grandissimo allenatore perché all’Inter solo i migliori riescono a vincere. Però l’Inter lo ha sostituito bene: Inzaghi ha sempre portato la Lazio nelle coppe europee, ha vinto qualche trofeo e ha dimostrato di saper dare una forte impronta alle sue squadre. È intelligente, quindi credo che ripartirà dai concetti di Conte visto che il modulo sarà lo stesso. E piano piano inserirà cose più vicine al suo credo calcistico. In qualunque caso, per Lukaku cambierà poco: dominante era e dominante sarà ancora».

MODO NUOVO PER GIOCARE – «L’Inter di Conte pressava alta, toglieva il fiato alle avversarie e poi si scatenava in campo aperto, poggiandosi molto sullo strapotere fisico di Romelu: quando parte in campo aperto, le difese sono già condannate. Inzaghi ama tenere più il controllo del gioco e magari provare a sfondare dalle fasce, quindi ci sta che quest’anno possano arrivare più cross dentro l’area e che magari Lukaku possa giocare più vicino alla porta».