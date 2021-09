Altafini: «Brahim Diaz o Calhanoglu? Cento volte meglio il primo»

José Altafini non ha dubbi su chi scegliere tra Brahim Diaz o Hakan Calhanoglu. Ecco la sua spiegazione sul perché optare per il milanista

Brahim Diaz o Hakan Calhanoglu? José Altafini non ha dubbi su chi scegliere tra il calciatore del Milan e quello dell’Inter, rossonero fino alla scorsa stagione. Lo spiega a Libero.

«Preferisco cento volte Brahim Diaz rispetto a Calhanoglu. Per me il giocatore più importante in una squadra è quello che punta la difesa avversaria, sul quale farei sempre affidamento se fossi allenatore. Hakan non lo faceva, Diaz va sempre contro i difensori mandandoli in difficoltà. Un po’ come fanno Dybala e Cuadrado nella Juventus».