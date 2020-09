Allenatore Saint Etienne: «Fofana non andrà al Milan, resta qui»

L’allenatore del Saint Etienne, Puel, frena la trattativa di mercato del Milan nei confronti di Fofana, difensore centrale del team francese

Intervenuto nel pre partita contro il Strasburgo, l’allenatore del Saint Etienne, Claude Puel, blocca la possibile cessione di Fofana, nel mirino da diverse settimane del Milan. Le sue parole:

«Sta imparando, ha ancora bisogno di tempo per maturare. Ha fatto sicuramente molti progressi, ma la strada è lunga. Ora è nel club giusto per continuare il suo percorso in totale tranquillità. Ha 19 anni e solo 17 partite in massima divisione sulle spalle. Resterà qui per continuare il suo cammino».