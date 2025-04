Allenatore Milan, l’indiscrezione su Emery lascia di sasso! Tre volte ad un passo dal Diavolo

Allenatore Milan, spunta la clamorosa indiscrezione su Emery: l’attuale tecnico dell’Aston Villa è stato per tre volte vicino ai rossoneri

Clamorosa indiscrezione riportata da calciomercato.com sulla panchina del Milan e in particolare su Emery:

PAROLE – «E pensare che più di una volta Emery è stato vicino al Milan. Si deve tornare indietro di più di dieci anni per risalire alla prima, quando nel 2014 era quello del tecnico coi capelli impomatati il nome più in voga per sostituire Clarence Seedorf sulla panchina rossonera. La scelta, alla fine, cadde su Filippo Inzaghi, senza le fortune sperate per SuperPippo. Poi la sliding door è stata quella della conferma di Pioli nell’estate del 2020, quando in corsa c’erano anche Rangnick, Marcelino e appunto Emery. Dieci anni dopo la prima voce, prima del no a Lopetegui e dell’arrivo di Fonseca, radio mercato ha nuovamente accostato Emery al Diavolo. Niente da fare».