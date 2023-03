Il Napoli oggi si è ritrovato a Castel Volturno per l’allenamento odierno in vista della ripresa della Serie A contro il Milan

come riporta il sito ufficiale del club partenopeo Raspadori ha fatto allenamento personalizzato in campo, Demme ha svolto lavoro personalizzato in palestra