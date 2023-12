Allenamento Milan, sorpresa Okafor! Le ultime sullo svizzero

Dal nostro inviato Daniele Grassini – Buone notizie dall’allenamento di rifinitura del Milan in vista della sfida di domani in Champions League contro il Newcastle.

Noah Okafor si sta allenando anche oggi in gruppo: lo svizzero appare recuperato e viaggia verso la convocazione per la sfida contro gli inglesi.

#Milan in campo a Milanello alla vigilia di #NewcastleMilan. Ci sono Leao e Okafor, no Kjaer. Anche Bennacer e Simic si allenano nonostante non siano in lista. Presente Nsiala della Primavera per fare fronte all' emergenza difesa pic.twitter.com/uMia2nlgGV

— Milan News 24 (@Milannews24_com) December 12, 2023