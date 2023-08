Allenamento Milan, il report sulla seduta mattutina: sabato l’ultimo test

Giornata d’allenamento per il Milan. Continua la preparazione degli uomini di Pioli per la prossima stagione

Anche nella mattinata di oggi, il Milan ha svolto una seduta d’allenamento in vista dell’inizio della prossima stagione. Questo il report pubblicato sul sito ufficiale dei rossoneri, che affronteranno sabato Étoile du Sahel per l’ultima amichevole estiva.

REPORT – Prima parte in palestra per la consueta attivazione muscolare, per poi uscire sul campo centrale dove la fase di riscaldamento è proseguita con alcuni esercizi atletici, eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome, e dei torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecnico-tattiche, seguite dalla consueta partitella – su campo ridotto – con la quale si è chiusa la sessione odierna.

ULTIMO TEST – SABATO 12 AGOSTO: alle 18.00 la squadra disputerà una partita amichevole a Milanello (a porte chiuse) contro la squadra tunisina dell’Étoile du Sahel.