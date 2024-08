Allenamento Milan, PRIMA volta per Pavlovic e Morata a Milanello: l’incontro con i nuovi compagni di squadra e non solo. Il racconto della prima giornata dei due nuovi acquisti

Dopo la giornata di presentazione, Morata e Pavlovic hanno incontrato i nuovi compagni a Milanello e hanno svolto il primo allenamento in gruppo in vista del primo impegno ufficiale del Milan.

A testimoniare la giornata dei due nuovi acquisti rossoneri è un video pubblicato su Youtube dal club rossonero, dal titolo: “First time with the team for Morata and Pavlović”.