Allenamento Milan, lavoro personalizzato per Bennacer a causa di una botta. Cosa filtra dal ritiro rossonero negli USA. TUTTI i dettagli

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin su X, il Milan si sta allenando in questo momento in New Jersey in vista dell’ultima amichevole della turnèe americana contro il Barcellona.

Rafa Leao, che ha raggiunto il gruppo pochi giorni fa, è pronto per giocare la sua prima amichevole. Yacine Adli, che aveva dato forfati contro il Rea Madrid, è tornato in gruppo. Ismael Bennacer invece si è allenato a parte a causa di una botta. I giovani Bakoune e Nasti sono tornati in Italia per allenarsi con Milan Futuro.