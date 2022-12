Allenamento Milan: il programma dei rossoneri nei prossimi giorni

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per l’ultimo allenamento del 2022. Ecco il programma dei rossoneri nei prossimi giorni

come riportato dal sito ufficiale del club domani è prevista la partenza per Eindhoven in mattinata, al rientro dall’Olanda la squadra usufruirà di un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per domenica 1 gennaio con una sessione pomeridiana.