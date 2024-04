Allenamento Milan, rossoneri a lavoro per il Lecce: sarà l’ultima volta che succede una cosa! Il punto sui programmi da Milanello

Giornata d’allenamento anche oggi per il Milan, che continua a preparare la prossima sfida in campionato contro il Lecce, che andrà in scena sabato alle ore 15:00 a San Siro. Seduta mattutina a Milanello, con i calciatori che lasceranno la struttura nel pomeriggio, dopo che alcuni di loro si sottoporranno ad alcune cure fisioterapiche.

A riferirlo è Peppe Di Stefano in collegamento per Sky Sport, il quale sottolinea come questa potrebbe essere l’ultima settimana “pulita” per i rossoneri, che avranno a disposizione un’intera settimana per preparare il match contro i salentini. Dopodiché, a partire dalla prossima settimana, subentreranno gli impegni infrasettimanali dell’Europa League, dove la speranza di tutto il club è quella di poter andare avanti il più possibile.