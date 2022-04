Allenamento Milan, il report: continua la preparazione in vista della Lazio

Allenamento Milan, il report di oggi: continua la preparazione della squadra di Pioli in vista della Lazio

Nuovo appuntamento a Milanello per i rossoneri in vista della prossima gara di campionato in programma domenica 24 aprile alle 20.45 a Roma contro la Lazio.

REPORT

Il gruppo si è ritrovato per pranzo e nel primo pomeriggio ha svolto una prima parte di sessione in palestra con l’attivazione muscolare. Successivamente, Mister Pioli e lo staff hanno seguito i calciatori sul campo rialzato per un lavoro di scarico a secco con esercitazioni e allunghi.