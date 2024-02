MN24 – Allenamento Milan, le condizioni di Tomori e Kalulu: ecco quando potrebbero tornare in gruppo. Tutte le novità

A Milanello si sorride oggi per il rientro parziale in gruppo di Thiaw, mentre, come appreso da Milannews24, continuano i lavori personalizzati per Tomori e Kalulu.

I due difensori del Milan, fermi rispettivamente da dicembre e ottobre, dovrebbero iniziare a lavorare in gruppo verso la fine di febbraio. Pioli spera di riavere tutti la rosa al completo al più presto, cosa che non è mai accaduta in questa prima parte di stafione.