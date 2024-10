Allenamento Milan, amichevole con il Milan Futuro: il report completo

Allenamento Milan, partita di allenamento con il Milan Futuro. Assenti i convocati con le proprie nazionali

Squadra a Milanello per continuare gli allenamenti in campo dopo i due giorni di riposo post Fiorentina Milan e dopo la ripresa di ieri. Assenti i giocatori convocati dalle rispettive nazionali.

REPORT

La sessione di allenamento è iniziata con una fase di attivazione muscolare, che ha visto la partecipazione dei ragazzi di Milan Futuro insieme alla prima squadra. Successivamente, le due squadre si sono affrontate in una partita di allenamento, per mantenere in condizione i giocatori rimasti a Milanello. La squadra si ritroverà lunedì per un allenamento pomeridiano.