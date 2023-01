Allenamento Lazio: il report della seduta dei biancocelesti verso il Milan

La Lazio ha svolto una seduta di allenamento in preparazione della sfida di martedì contro il Milan: il report completo

La Lazio a Formello oggi per l’allenamento in vista del Milan. Sarri ha ritrovato i ragazzi alle 15.00 dopo il sabato di riposo concesso, l’allenatore si ritrova senza Immobile fermo per infortunio, toccherà a Felipe Anderson stare al centro del tridente con Pedro a destra e Zaccagni a sinistra.

Dopo circa 20 giorni ritorna a disposizione Gila che ha affiancato Romagnoli durante le prove tattiche anti-Milan. Contro i rossoneri di Pioli si vedranno Provedel, Casale e Marusic tenuti a riposo in Coppa Italia. Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto verso la conferma a centrocampo.