Allenamenti Milan: rientrato Kjaer a Milanello. Il difensore danese ha rinunciato alle vacanze per tornare con il gruppo

A Milanello è tornato Simon Kjaer. Il difensore del Milan è atterrato a Milano dopo la delusione dei Mondiali: la sua Danimarca è uscita alla fase ai gironi, perdendo contro l’Australia, che he beneficiato così degli ottavi di finale.

Tornato a Milano, come riporta Sky Sport, il giocatore danese ha rinunciato alle vacanze per allenarsi con il resto del gruppo che non è partito per la spedizione dei Mondiali in Medio Oriente.