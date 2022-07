Allegri: «Scudetto? Per il Milan ripetersi sarà difficile. Inter favorita». Le dichiarazioni del tecnico della Juventus

Massimiliano Allegri è intervenuto dal ritiro bianconero per parlare della prossima corsa Scudetto. Di seguito le parole del tecnico della Juventus.

SCUDETTO – «L’Inter è ancora la favorita per lo scudetto. Il Milan ha fatto qualcosa di straordinario, ma ripetersi è sempre difficile. Vincere è straordinario, non una normalità anche se per la Juventus magari lo era diventato».