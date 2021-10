Allegri: «Scudetto? Juventus, Inter e Milan sono le squadre più importanti»

Massimiliano Allegri ha rilasciato qualche dichiarazione sulla corsa Scudetto nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Juve

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato della corsa Scudetto alla vigilia del match contro l’Inter. Le sue parole.

«Inter e Juventus sono insieme al Milan le squadre più importanti del campionato. L’Inter secondo me è ancora favorita per lo scudetto. Domani per noi è un test importante contro una squadra forte».