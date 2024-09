Allegri Milan, c’è L’INDISCREZIONE che avvicina il ritorno! Accordo con Furlani, CIFRE e dettagli

Allegri-Milan, c’è l’indiscrezione che avvicina il ritorno del tecnico livornese: via libera per un biennale da 4-5 milioni di euro

Come riportato da Nicolò Schira, in caso di esonero di Paulo Fonseca da parte del Milan il favorito di Giorgio Furlani per prendere il posto del portoghese è Massimiliano Allegri, il quale dovrebbe superare lo scoglio rappresentato da Ibrahimovic col quale ha rapporti non idilliaci.

Tuttavia le parti avrebbero già trovato l’accordo: per l’ex Juve sarebbe pronto un contratto biennale da 4-5 milioni di euro a stagione: il livornese ha già concesso il proprio via libera.