Allegri, ritorno alle origini: la Lazio nel destino del tecnico. Retroscena in salsa amarcord

Allegri, curioso amarcord questa sera contro la Lazio: i biancocelesti sono la squadra che lo ha visto esordire in Serie A da allenatore

La sfida di questa sera contro la Lazio non è una gara qualunque per Massimiliano Allegri. Come riportato dalle statistiche ufficiali della Lega Serie A, il club biancoceleste rappresenta l’inizio assoluto della sua avventura nelle panchine della massima serie. Era il 31 agosto 2008 quando un giovane Allegri faceva il suo esordio da allenatore in Serie A alla guida del suo Cagliari, venendo però sconfitto pesantemente per 1-4 al Sant’Elia proprio dai capitolini. Da quel giorno, il tecnico livornese ha incrociato la Lazio ben 38 volte, costruendo un bilancio lusinghiero di 23 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.

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In vista del posticipo odierno, Allegri si affida ai suoi uomini più in forma per invertire il trend delle ultime trasferte romane. Oltre ai precedenti favorevoli del Mister, il Milan punta su Rafael Leao e Christian Pulisic, entrambi protagonisti di una stagione ad alto livello con rispettivamente 9 e 8 reti segnate.

Per lo statunitense, in particolare, la sfida di stasera è l’occasione per spezzare un digiuno che dura da dicembre, forte della fiducia totale dell’allenatore.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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