Allegri: «Ho allenato giocatori con grande mentalità. Ibra uno di questi»

Max Allegri si è lasciato andare parlando di molti giocatori che ha allenato sia ai tempi del Milan che ai tempi della Juventus

Massimiliano Allegri, intervistato dal The Times, ha parlato delle sue esperienze italiane in panchina come allenatore del Milan prima, e della Juventus poi.

Allegri ha detto: «Ho allenato molti giocatori forti, con una grande mentalità. Penso a difensori come Giorgio Chiellini e Alessandro Nesta, centrocampisti come Gennaro Gattuso e Clarence Seedorf e attaccanti come Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. CR7 è il migliore da questo punto di vista, perché ha una testa diversa da quella di tutti gli altri. Ha vinto cinque volte il Pallone d’Oro e altrettante volte la Champions, oltre a un Europeo col Portogallo. Nonostante questo, è sempre lui a fare la differenza e ogni anno si pone un nuovo obiettivo».