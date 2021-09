Alisson Becker, portiere del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa ricordando la finale con il Milan del 2005 ad Istanbul

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia di Liverpool-Milan, Alisson Becker ha rilasciato qualche dichiarazione ricordando la finale di Istanbul del 2005. Le parole del portiere dei Reds.

«Quella gara fu incredibile. Ho avuto la fortuna di incontrare quei giocatori e imparare da loro. Quella gara è stata incredibile da vedere. Anche adesso, riporta alla mente molti ricordi. Quei giocatori del Liverpool sono un’ispirazione per me e per tutti i miei compagni di squadra. Dida? Ha influenzato me e altri portieri brasiliani.»