50 presenze Saelemaekers Serie A: traguardo in Milan Venezia

Alexis Saelemaekers è stato il grande protagonista della gara di questa sera tra Milan e Venezia: 50esima presenza in Serie A

L’ingresso di Alexis Saelemaekers, insieme a quello di Theo Hernandez, ha letteralmente spaccato la gara di questa sera tra Milan e Venezia. Il belga ha fornito proprio al terzino francese l’assist della seconda rete. Una prestazione di livello dunque in una serata speciale per lui.

50 PRESENZE – Con l’ingresso in campo di oggi infatti, Saelemaekers ha tagliato il traguardo delle 50 presenze in Serie A a poco più di un anno e mezzo dal suo arrivo in Italia.