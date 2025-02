Alex Jimenez Milan, il Diavolo si muove per tenerlo a Milanello! Incontro col Real, c’è da sciogliere questo nodo

Alex Jimenez Milan, i rossoneri si apprestano ad incontrare il Real Madrid per discutere il futuro del terzino spagnolo

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan, nella persona di Giorgio Furlani, sta per incontrare il Real Madrid per ridiscutere i termini legati al futuro di Alex Jimenez. Il terzino nell’estate del2025 può essere riacquistato dai Blancos per 9 milioni di euro e per 12 nell’estate 2026.

L’obiettivo del Milan è quello di spostare la recompra almeno al 2027 per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. C’è ottimismo anche perchè il calciatore sta benissimo a Milanello e intende restare. Prossime settimane dunque decisive.