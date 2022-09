Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha commentato il pareggio dei rossoneri contro il Salisburgo

Alla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato del pareggio del Milan a Salisburgo:

«Noi in Italia pensiamo che queste siano partite facili, ma sbagliamo. Il Salisburgo ha già giocato queste partite e il Milan è abituato a tenere in mano il gioco, cosa che in Europa è molto più complessa».