Albertini: «Milan? Prenda spunto dal modello Inter per tornare grande»

Albertini lancia un consiglio alla sha vecchia squadra, il Milan, in merito a come tornare grandi nel giro dei prossimi anni

Ecco il consiglio lanciato da Albertini attraverso Tuttosport al Milan per riuscir a tornare tra i grandi d’Italia e poi d’Europa.

«Se tutte le volte cambi è difficile riuscirci. Quest’anno al Milan sono sembrati tutti tentativi: prima cambi l’allenatore dopo 7 giornate, poi va via Boban. Inter? E’ partita con un progetto, può aver sbagliato qualcosa, ma va in fondo. Quest’anno arriverà in Champions League poi, l’anno prossimo, migliorerà ancora per vincere sulla base di quello che ha costruito in questa stagione»