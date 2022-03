Agnelli: «Superlega non ha fallito. Contratto ancora vincolante per 12 club». Le parole del presidente della Juve

Andrea Agnelli ha parlato a Londra durante il FT Business of Football Summit tornando sulla Superlega.

COME MAI E’ FALLITA LA SUPERLEGA – «Non ha fallito».

SUPERLEGA – «L’UEFA sapeva che io come presidente della Juventus stavo lavorando a qualcosa di diverso. Si tratta di un lavoro collettivo di 12 squadre, non di una persona sola. Queste 12 società hanno firmato un contratto di 120 pagine ed è ancora vincolante per 11 di essi».

UEFA DOVREBBE ESSERE SCIOLTA? – «La Superlega era stata lanciata non come una minaccia o come volontà di cercare un compromesso, come avvenuto in passato. Il compromesso non è una scelta ormai, c’è bisogno di riforme più profonde. Un organo monopolistico è in grado di guidare un business come il calcio? Penso di no. Vogliamo avere la libertà di creare una competizione. Mi siederò, sosterrò una governance trasparente e aspetterò che il Consiglio di giustizia europeo dica se l’attuale organismo è idoneo allo scopo».