Agente Lozano: «Ci sarà col Milan? Io lo so, ve lo dico»

L’entourage di Hirving Lozano ha annunciato che il messicano ha recuperato dall’infortunio e contro il Milan ci sarà

Hirving Lozano è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio patito contro la Juventus. Ad annunciarlo, in una intervista a Minutidirecupero.it, Rodrigo Obregon, suocero e membro dell’entourage del messicano.

RITORNO COL MILAN – «Col Milan ci sarà e credo che potrà anche giocare qualche minuto. So che è molto entusiasta di questo ritorno in campo, tuttavia per il tipo di infortunio che ha avuto il suo rientro dev’essere graduale. A Milano non lo vedremo di certo in campo per 90 minuti, ma credo che gli verrà concesso uno spezzone di gara in cui tornare a prendere confidenza con il campo». CONTINUA SU CALCIONEWS24.