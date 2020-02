Ag. Allegri: «Milan e Juve? Non ci sono stati contatti. Preferenza all’estero»

L’agente di Allegri al voluto smentire tutte le voci in merito al suo assistito su un possibile ritorno al Milan o alla Juventus

Ecco le parole dell’agente di Allegri riportare da Il Corriere dello Sport in merito al futuro del suo assistito.

Milan o Juve – «Sono solo speculazioni, non ci sono stati contatti. Il suo anno sabbatico lo sta vivendo bene, è arrivato a un commiato amichevole con la Juventus e voleva tirare un po’ il fiato»

Futuro – «Lo vedo nella condizione giusta di chi sta ricaricando le batterie e si sta preparando per nuove avventure. Dove? E’ da valutare, penso che ci sia una predilezione per una soluzione all’estero ma non ci sono né trattative né accordi e si aspetta la fase calda della stagione per vedere quali club decideranno di cambiare»

Manchester City – «L’unica ipotesi potrebbe essere un ridimensionamento del club. In un momento di difficoltà non sarà Guardiola a dire ‘me ne vado’, non gli appartiene. Sarebbe diverso se fosse il City a dirgli che sono cambiati i programmi e gli obiettivi, ma non sarà mai lui a porre condizioni al club»