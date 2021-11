Afena-Gyan, oro della Roma. L’agente: «Poteva andare al Milan»

Felix Afena-Gyan è il ragazzo del momento in casa Roma. Il talento giallorosso, come rivelato dall’agente, poteva essere del Milan

Felix Afena-Gyan oggi fa le fortune della Roma, ma c’è un retroscena di mercato che avrebbe potuto vederlo indossare la maglia del Milan. Lo rivela ai microfoni di Tuttomercatoweb l’agente del talento classe ’03. Le sue dichiarazioni.

«Altri club? Il Milan, per esempio, era interessato. Ma, come ho detto prima, in Italia è raro che un club usi i propri slot da extracomunitari per giocatori così giovani.»