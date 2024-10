Adli Milan, CRESCE il rimpianto in casa rossonera? Ultime

Adli Milan, cresce il rimpianto in casa rossonera? Partita da urlo ieri sera al Franchi, un dato non mente assolutamente

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Yacine Adli potrebbe rappresentare un clamoroso rimpianto per tutto il calciomercato Milan. Un dato infatti della gara di ieri sera non mente.

Sul lato opposto, Adli è stato fondamentale per la Fiorentina, muovendo la palla verticalmente e avendo un impatto contro la sua ex squadra. Ha segnato un gol strepitoso con un tiro diagonale ben piazzato nell’angolo più lontano.