Adeyemi Milan, il Borussia Dortmund APRE alla cessione ma spara altissimo! Juve AVVISATA sulle intenzioni dei tedeschi

Karim Adeyemi, accostato anche al calciomercato Milan, è uno degli ultimi obiettivi della Juve per il rinnovamento delle corsie d’attacco. Come rivelato dalla BILD, il Borussia Dortmund è disponibile ad ascoltare offerte per Karim Adeyemi, ma allo stesso tempo ha chiarito che non svenderà l’attaccante.

A conferma di ciò c’è la richiesta da 50 milioni di euro da parte dei tedeschi, senza dilazioni di pagamento o inserimento di possibili contropartite. Una cifra che, ad oggi, i bianconeri non possono permettersi di pagare senza prima qualche sacrificio.