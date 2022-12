Addio a Pelè: il messaggio social del Milan📸

Calcio in lutto. All’etĂ di 82 anni si è spento Pelè. Tra i vari messaggi social di condoglianze anche quello del Milan:Â

We are deeply saddened to hear that football legend Pelé has passed away. May we pass on our sincerest condolences to his friends and family.



