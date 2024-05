Adarabioyo Milan: il difensore può restare in Premier, la big si muove! Lo SCENARIO per l’estate

Adarabioyo più lontano dal calciomercato Milan. La big di Premier League si muove per il difensore, la proposta

Tra i nomi fatti per il calciomercato Milan come possibili eredi in difesa al posto di Simon Kjaer c’è Adarabioyo. Accostato ai rossoneri soprattutto lo scorso gennaio, piace però a tanti altri club e una prima offerta sarebbe già arrivata al suo entourage.

Come infatti riferisce Sky Sports Uk, il Chelsea starebbe cercando di anticipare la concorrenza. La società londinese avrebbe formulato una proposta al difensore, per convincerlo a cambiare squadra, ma non città.