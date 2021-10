Adani sull’obiettivo Julian Alvarez: «In questo Milan è perfetto»

Lele Adani ha rilasciato qualche dichiarazione alla BoboTV sull’obiettivo di mercato del Milan Julian Alvarez

Lele Adani ha parlato alla BoboTV dell’obiettivo di mercato del Milan Julian Alvarez, giocatore del River Plate. Le sue parole.

«Il Milan attuale gioca con delle mezze posizioni. Il trequartista balla tra il ruolo di prima punta e terzo centrocampista, lega il gioco e calcia in porta. In questo sistema, Julian Alvarez è perfetto. Sembra che in questi tre anni al River Plate sia stato allenato anche da Pioli, per lui sarebbe un passaggio naturale.»