Adani sul Milan: «L’1 a 0 contro il Tottenham certifica la bontà del lavoro fatto da Pioli». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista

Lele Adani ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del Milan in Champions League. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Aveva la sfida più difficile, per valore dell’avversario e momento in cui si è giocato. I rossoneri arrivavano sì dalla vittoria sofferta col Torino, ma anche da un periodo negativo precedente e dovevano, proprio nell’andata con il Tottenham, trovare certezze nel nuovo modulo. La vittoria per 1-0 era la meno pronosticabile, ma certifica la bontà del lavoro fatto da Pioli sia a livello tattico che mentale».