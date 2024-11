Adani non ha dubbi: «Il Milan ha fatto calcio al Bernabeu grazie a Fonseca, mi ha emozionato. E Leao...»

Adani non ha dubbi: «Il Milan ha fatto calcio al Bernabeu col Real Madrid grazie a Fonseca, mi ha emozionato. E Leao…». L’analisi

Adani a Viva El Futbol ha sottolineato l’importanza di Fonseca nella vittoria del Milan contro il Real Madrid.

L’ANALISI – «Il Milan ha fatto calcio al Bernabeu con le strategie dell’allenatore. La partita del Milan è stata da Milan di altri tempi, di livello enorme, mi ha emozionato. Complimenti a Fonseca e al Milan. Leao? E’ un undicesimo, non uno più dieci. Se fa così Fonseca trae anche da lui un utile chiedendogli di migliorare. Fonseca allena e tifa il Milan fatto di tanti giocatori. Come Maignan premiato come migliore in campo, hai bisogno di Maignan al Bernabeu. Se non attacchi col Real si perde, così ha dovuto fare diverse parate».