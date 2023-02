Adani: «Milan? Arrivare ai quarti di finale sarebbe un successo»

Lele Adani parla così del momento del Milan e del cammino europeo. Le sue dichiarazioni in un’intervista alla Gazzetta dello Sport

Lele Adani parla così del momento del Milan e del cammino europeo. Le sue dichiarazioni in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

«Il Milan è ancora in una fase acerba del progetto, già arrivare ai quarti sarebbe un successo oltre le aspettative. L’Inter è squadra, invece, matura e l’ha fatto vedere con il Barça in questa stagione e pure col Liverpool lo scorso anno. Essere tra le prime otto per i nerazzurri è un dovere.»