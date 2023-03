Adani a sorpresa su Pioli: l’ha detto veramente!

Daniele Adani, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato il momento difficile del Milan di Pioli: le sue parole

Intervenuto alla Bobo Tv, Lele Adani ha commentato così il momento del Milan:

«Il percorso di una squadra che diventa grande come il Milan lo ottieni con la somma di: qualità della rosa, idee e motivazioni. La somma crea un gruppo vincente come è stato il Milan. Solo la qualità della rosa non basta, così come solo le idee. Il Milan ha ottenuto risultati importanti, compreso uno scudetto. Pioli sa come uscire dal momento difficile e invertire questa tendenza che è negativa in questo momento. Pioli non è in discussione: quando uno crea quello che ha creato Pioli in questi anni, vuole dire che hai dei crediti e quindi nel momento difficile è l’unico che può fare qualcosa».