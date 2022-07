Acri: «Il Milan sta operando in maniera intelligente». Le parole del procuratore

Alessandro Acri ha parlato del mercato del Milan ai microfoni di TMW. Ecco le parole del procuratore:

«Il Milan sta lavorando bene, in maniera oculata. Stanno investendo su giocatori di prospettiva ma assolutamente affidabili. De Ketelaere è un acquisto di grande valore, anche se bisognerà valutarlo nel campionato italiano. Le società dovrebbero capire che se la vittoria è fine a sé stessa e porta un ristagnamento, allora non si tratta di una vera vittoria a livello progettuale. Il Milan invece sta operando in maniera intelligente».