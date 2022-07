Acerbi ancora nel mirino dei tifosi e Sarri interrompe l’allenamento: i dettagli

Sarri interrompe l’allenamento dopo i fischi ad Acerbi: i dettagli

Durante l’allenamento mattutino a Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo della Lazio, Francesco Acerbi è stato ancora una volta preso di mira da alcuni tifosi che erano presenti per assistere all’allenamento.

Mister Maurizio Sarri in quel momento si stava concentrando sulla difesa, e ogni qual volta l’ex giocatore di Milan e Sassuolo toccava il pallone, partivano fischi dagli spalti. Per questo motivo Sarri, dopo un paio di episodi, ha deciso di interrompere la seduta per qualche minuto, andando a redarguire i supportert:

«Noi siamo qui per lavorare»