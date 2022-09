Acerbi all’Inter, è fatta. Il difensore piaceva anche al Milan

Acerbi sarà un nuovo giocatore dell’Inter: il difensore ex Milan si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto

Francesco Acerbi tornerà alla corte di Inzaghi. Tutto fatto con l’Inter: come riporta Gianluca Di Marzio, è in corso lo scambio di documenti per il trasferimento del giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Zhang ha dato il via libera dopo aver risolto le ultime perplessità. Acerbi lascia la Lazio dopo 173 gare e 10 gol.