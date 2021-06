Accade oggi – Van Basten sigla la sua prima tripletta con il Milan – VIDEO

Esattamente 31 anni fa Marco Van Basten segna la sua prima tripletta con la maglia del Milan in un 5-1 contro l’Ascoli

Giorno speciale per Marco Van Basten. Esattamente 31 anni fa il Cigno di Utrecht siglò la sua prima tripletta con la maglia del Milan in una vittoria a San Siro per 5-1 contro l’Ascoli. Il video celebrativo del club rossonero.